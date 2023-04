Turbina de avião pega fogo após decolagem nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da American Airlines teve de voltar ao aeroporto, nos EUA, logo depois de decolar neste domingo (23) após uma de suas turbinas pegar fogo.

O avião havia acabado de decolar e a turbina do Boeing 737pegou fogo ao deixar o aeroporto de Columbus, em Ohio.

A primeira hipótese era de choque com pássaros no ar. Mas o aeroporto de Columbus disse no Twitter que o avião passou por "problemas mecânicos", e não um incêndio no motor.

Um vídeo com uma das turbinas do avião em chamas viralizou no Twitter na manhã deste domingo.

Às 10h deste domingo (horário de Brasília), o aeroporto informou que já estava "aberto e operacional" e que a aeronave retornou e pousou com segurança. A FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês) comunicou que investiga o caso.