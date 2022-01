Tumulto em um santuário deixa 12 mortos e dezena de feridos

12 peregrinos morreram e 14 focaram feridos em um templo hindu na Índia na manhã deste sábado (1º). As informações são da Reuters. A tragédia ocorreu na região indiana da Caxemira, quando uma enorme multidão de devotos, que foi ao santuário Mata Vaishno Devi para celebrar o início do ano-novo, entrava no santuário Vaishno Devi Bhawan. “Extremamente triste pela perda de vidas devido a um tumulto em Mata Vaishno Devi Bhawan", disse o primeiro-ministro Narendra Modi, em uma mensagem de condolências. De acordo com a polícia, foi aberto um inquérito para investigar o caso

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.