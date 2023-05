Tumulto deixa pelo menos 12 mortos em estádio de futebol de El Salvador

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - Um tumulto deixou pelo menos 12 mortos e centenas de feridos neste sábado (20), em San Salvador, capital de El Salvador. O incidente ocorreu no Estádio Cuscatlan, durante o jogo entre Alianza e FAS, pelas quartas de final.

Com capacidade para 44 mil torcedores, o estádio é um dos maiores da América Central. Mesmo assim, imagens nas redes sociais mostram uma multidão tentando entrar pelos portões quando as arquibancadas aparentemente já estavam lotadas.

Com a confusão, alguns torcedores do Alianza derrubaram o portão do setor geral e entraram para se salvar e pedir ajuda. A partida foi suspensa aos 16 minutos do primeiro tempo.

Ainda não se sabe o que aconteceu, mas há suspeitas de vendas de bilhetes excedentes e em parte, falsos. O chefe da Polícia Nacional Civil, Mauricio Arriaza, diz que houve problemas com os leitores QR code na bilheteria. "O futebol salvadorenho está de luto", afirmou ele.

De acordo com autoridades locais, foram realizados cerca de 500 atendimentos, entre feridos e pessoas com colapsos nervosos após o susto. Em torno de 100 pessoas foram encaminhadas para hospitais da cidade com sinais de asfixia.

Segundo o ministro da Saúde, Francisco Alabi, há menores de idade entre os pacientes atendidos, e a maioria está sendo tratada por traumatismos múltiplos. Além dos mortos, vários torcedores ficaram feridos, "ao menos dois deles em estado grave", afirmou a polícia.

Entre as sobreviventes está Sandra Guzmán, de 40 anos, que foi hospitalizada. "Muita gente caiu em cima de mim, eu não conseguia respirar, estavam me sufocando", contou em entrevista à agência de notícias AFP. Ela já estava na frente do portão quando a confusão começou. "As pessoas começaram a me empurrar para entrar no estádio. Eu já não conseguia mais voltar e, quando vi, tinha muita gente em cima de mim. Desmaiei e acordei no hospital."

Por meio de suas redes sociais, a Fesfut (Federação Salvadorenha de Futebol) lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. A organização suspendeu as partidas que estavam previstas para este domingo (21), convocou uma reunião com a comissão de segurança nacional e disse que pediria um relatório sobre o episódio.

No Twitter, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que os responsáveis serão punidos. "Todos serão investigados: times, dirigentes, estádio, bilheteria, liga, federação, etc. Quem quer que sejam os culpados, eles não ficarão impunes", publicou.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, manifestou condolências "aos familiares e amigos" dos mortos.