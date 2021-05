Túmulo na Irlanda seria mais antigo que as pirâmides do Egito

Um lugar que desperta encantamento e suspense em que o visita é New Grange, um túmulo localizado no vale de Boyne, antigo leste da Irlanda. Ele foi construído por agricultores da Idade da Pedra, com um monte de 85 metros de diâmetro e 13,5 metros de altura, em uma área com cerca de 1 hectare, de acordo com notícia divulgada no Portal Além de Salém.

Um dado interessante e místico é a existência de uma passagem de 19 metros que conduz a pessoa a uma câmara com 3 alcovas. Essa passagem e a câmara estão alinhadas com o sol nascente no solstício de inverno.

A estimativa dos estudiosos é que o local existe há mais de 5.200 anos, o que o torna mais antigo que as Grandes Pirâmides de Gizé, no Egito. Considerado patrimônio da humanidade, New Grange tem uma engenharia arquitetônica que impressiona os mais experientes arqueólogos, por sua complexidade e perfeição.

Atração turística da Irlanda,o monumento é considerado a joia da coroa do antigo Oriente da Irlanda. A construção guarda todas as características do povo Celta, que se desenvolveu na Europa Central, no primeiro milênio a.C.

O acesso ao monumento New Grange é através do Centro de Visitantes Brú na Bóinne. Cercado por 97 grandes pedras chamadas pedras calcárias, algumas das quais estão gravadas com arte megalítica, o templo chama a atenção pela sua pedra de entrada.

Estudos revelam que a comunidade agrícola que o construiu, prosperou nas terras ricas do vale de Boyne. Knowth e Dowth (são montes semelhantes que, juntamente com New Grange, foram designados como Patrimônio Mundial pela União das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

A construção, classificada inicialmente por arqueólogos como um túmulo de passagem, é agora reconhecida como um lugar de importância astrológica, espiritual, religiosa e cerimonial.

Ocupa uma área de um pouco mais de um acre, retido na base por 97 lápides, algumas delas decoradas com arte megalítica.

A iluminação de sua passagem e câmara pelo sol do solstício de inverno, fenómeno astronómico que marca o início desse período do ano em que as noites são mais longas que os dias. Ocorre normalmente por volta do dia 21 de junho no hemisfério sul e 21 de dezembro no hemisfério norte.

Na entrada da passagem em New Grange existe uma abertura chamada caixa de teto cuja finalidade é permitir a entrada da luz solar na câmara nos dias mais curtos do ano. O objetivo dos construtores foi marcar o início do novo ano.

Na época do solstício de inverno, New Grange recebe muitos visitantes que se reúnem no antigo túmulo para esperar o amanhecer, como era feito pelas pessoas há 5.000 anos.