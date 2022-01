Tsunami atinge arquipélago de Tonga após erupção vulcânica submarina

Uma erupção vulcânica submarina nas Ilhas Tonga provocou um tsunami no Pacífico Sul neste sábado (15). Uma base dos EUA na Samoa Americana confirmou um alerta de tsunami e disse que grandes ondas já estavam avançando na área. Autoridades dos EUA disseram que um tsunami também é possível na costa oeste dos EUA, perto das costas do estado de Washington e do Oregon. A erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai foi registrada ao amanhecer. Está localizado a 65 quilômetros ao norte de Nuku'alofa, capital de Tonga. Stay safe everyone pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022 Não houve relatos iniciais de feridos ou da extensão dos danos, mas as comunicações com a área foram cortadas, de acordo com a Associated Press. O movimento desencadeou um tsunami de 1,2 metro, mas não houve risco de um tsunami grande se aproximar do país continental, de acordo com o Australian Bureau of Meteorology.

