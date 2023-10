Trump vai a tribunal para julgamento em que é acusado de fraude fiscal

Procuradora disse que "a Justiça prevalecerá". "A lei é, ao mesmo tempo, poderosa e frágil. Hoje, no tribunal, embasaremos nosso caso com provas", afirmou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump compareceu nesta segunda-feira (2) perante o tribunal de Nova York, no qual está sendo processado no civil, junto com dois de seus filhos, acusados de fraude em ativos imobiliários pela procuradora Letitia James.

