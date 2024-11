Trump tem maior votação popular de um republicano em 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump volta à Casa Branca chancelado por mais força nas urnas do que em sua primeira eleição. Até o início da tarde desta quarta-feira (6), com os resultados confirmados em quase todos os estados, ele registra 51% dos votos populares, contra 47,5% de Kamala Harris.

