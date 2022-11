Trump se prepara para lançar nova candidatura a Presidência dos EUA

Trump esperava usar os ganhos da sigla nas eleições como um trampolim para se lançar à indicação de seu partido. Diante de um resultado dos republicanos mais contido que o esperado, no entanto, ele vem sendo apontado como culpado por apoiar uma série de candidatos derrotados depois que os republicanos não conseguiram assumir o controle do Senado.

