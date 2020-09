Trump pagou US$ 750 em impostos federais em 2016, segundo The New York Times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pagou apenas US$ 750 em impostos federais em 2016, ano em que ganhou as eleições presidenciais, de acordo com uma investigação do jornal The New York Times publicada neste domingo (27), que reúne dados de quase 20 anos de declarações fiscais dele.

Segundo a reportagem, Trump não pagou qualquer imposto sobre a renda em dez dos quinze anos avaliados, em grande parte porque declarou mais perdas do que receitas. O jornal obteve dados de 2000 a 2017.

Para obter as deduções, Trump declarou grandes perdas financeiras. Há dúvidas, no entanto, se esses prejuízos foram reais ou se trataram apenas de uma estratégia para abater impostos.

As Organizações Trump juntam mais de 500 empresas diferentes. Muitos de seus principais negócios, como campos de golfe e um hotel com seu nome em Washington, relataram perdas de milhões de dólares ano após ano.

Trump também colocou gastos pessoais, como o custo de um avião particular e mais de US$ 70 mil em serviços de cabeleireiro durante a produção de "O Aprendiz", como despesas empresariais. Manobras como essas ajudam a deduzir taxas.

O presidente também teria mais de US$ 300 milhões em empréstimos a vencer nos próximos anos, em dívidas nas quais ele tem responsabilidade pessoal.

As declarações de imposto de renda de Trump estão no centro de uma batalha jurídica, já que ele sempre se negou a publicá-las, indo contra a tradição criada por seus antecessores na Casa Branca.

Esta falta de transparência dá margem para especulações sobre o verdadeiro volume de sua riqueza e possíveis conflitos de interesse. Segundo a revista Forbes, Trump tem patrimônio estimado em US$ 2,5 bilhões. No entanto, como suas empresas não são listadas em bolsa, não há informações públicas sobre a real situação delas.

O NYT ouviu um advogado das Organizações Trump, que disse que os fatos relatados pelo jornal "parecem ser imprecisos" e afirmou que o presidente pagou milhões de dólares em impostos ao governo federal na última década.

Segundo os dados do NYT, Trump pagou quase US$ 95 milhões em impostos federais ao longo de 18 anos, mas recuperou boa parte desse dinheiro -US$ 72,9 milhões- por meio de deduções fiscais.

Com isso, entre 2000 e 2017, ele pagou em média US$ 1,4 milhão em impostos por ano. Como comparação, outros bilionários dos EUA pagaram em média US$ 25 milhões ao ano.