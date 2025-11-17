   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Trump muda posição sobre arquivos de Epstein e pede a republicanos que votem a favor da liberação

Por Reuters

17/11/2025 8h36 — em
Mundo



Por Matt Spetalnick

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no domingo que seus colegas republicanos no Congresso votem a favor da liberação de arquivos relacionados ao falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, revertendo sua resistência anterior a essa medida.

A postagem de Trump em seu Truth Social foi feita depois que o presidente da Câmara, Mike Johnson, disse anteriormente que acreditava que uma votação sobre a liberação dos documentos pelo Departamento de Justiça no caso Epstein deveria ajudar a acabar com as alegações de que Trump tinha alguma ligação com abuso e tráfico de meninas menores de idade por parte de Epstein.

"Os republicanos da Câmara devem votar a favor da liberação dos arquivos de Epstein, porque não temos nada a esconder", escreveu Trump na noite de domingo. "E é hora de seguir em frente com essa farsa democrata perpetrada por lunáticos da esquerda radical para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano, incluindo nossa recente vitória sobre o 'shutdown' democrata."

Embora Trump e Epstein tenham sido fotografados juntos há décadas, o presidente disse que os dois se desentenderam antes das condenações de Epstein. Emails divulgados na semana passada por um comitê da Câmara mostraram que o financista acreditava que Trump "sabia sobre as garotas", embora não tenha ficado claro o significado dessa frase.

Trump, que recentemente descartou os arquivos de Epstein como uma campanha de difamação dos democratas, desde então instruiu o Departamento de Justiça a investigar os vínculos de democratas proeminentes com Epstein.

A batalha sobre a divulgação de mais documentos relacionados a Epstein, um assunto sobre o qual o próprio Trump fez campanha, abriu uma rixa com alguns de seus aliados no Congresso.

Muitos dos apoiadores mais leais de Trump acreditam que o governo está ocultando documentos confidenciais sobre Epstein, um criminoso sexual condenado que morreu por suicídio na prisão em 2019, que revelariam os laços do falecido financista com figuras públicas poderosas.

Na sexta-feira, Trump retirou seu apoio à deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, há muito tempo uma de suas mais firmes apoiadoras no Congresso, após suas críticas aos republicanos em certas questões, incluindo o tratamento dos arquivos de Epstein.

Os republicanos detêm a maioria na Câmara, com 219 cadeiras, contra 214 dos democratas.

