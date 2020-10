Trump faz visita surpresa a apoiadores nas proximidades do hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump fez neste domingo (4) uma visita surpresa aos apoiadores que estão reunidos nas proximidades do hospital militar Walter Reed, onde o republicano recebe tratamento para Covid-19.

Trump estava dentro de uma SUV e acenou para os apoiadores, pouco após postar no Twitter um vídeo em que dizia ter recebido "ótimas notícias dos médicos".

Trump anunciou na sexta-feira de madrugada (2) que havia sido diagnosticado com Covid-19. Após ter queda na oxigenação e febre, ele foi transferido da Casa Branca para o hospital. Desde então, a equipe médica da Casa Branca e assessores de Trump têm dado informações conflitantes sobre o estado de saúde do republicano.

No vídeo de 1 minuto, Trump afirmou que havia aprendido muito sobre a doença desde que foi internado no hospital. "Tem sido uma jornada muito interessante, aprendi muito sobre a Covid, aprendi na escola de verdade, não na escola do 'vamos ler os livros' ", afirmou.

"Eu entendi (a doença) e é uma coisa muito interessante, depois vou contar para vocês. Enquanto isso, nós amamos os Estados Unidos e amamos o que está acontecendo."

Mais de 200 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 nos EUA, país recordista em mortes.

Pouco antes, ele havia agradecido aos apoiadores reunidos perto do Walter Reed. "Fico muito feliz com os fãs e apoiadores na entrada do hospital. Eles realmente amam nosso país e estão vendo como estamos fazendo nossa nação mais grandiosa do que nunca!", disse, no Twitter.

Na breve visita surpresa, Trump estava de máscara, sentado no banco de trás ao lado de um agente do serviço secreto, que também usava máscara.

Após o passeio, Trump voltou para a suíte presidencial do hospital.