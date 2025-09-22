   Compartilhe este texto

Trump faz piada com vídeo de suposto treinamento militar de mulheres na Venezuela

Por Folha de São Paulo

22/09/2025 18h30 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump publicou um vídeo nesta segunda-feira (22) em que zomba de mulheres em um suposto treinamento militar da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, em meio a uma onda de tensão crescente com o regime de Nicolás Maduro, descreveu a ação, em tom irônico, como "uma séria ameaça".

"ULTRASSECRETO: Pegamos a milícia venezuelana em treinamento", escreveu Trump na Truth Social. O ditador venezuelano anunciou, na última semana, que militares vão até comunidades do país para treinar civis no uso de armas. A medida ocorre no contexto de atrito com os EUA, que enviaram navios de guerra à região do Caribe sob a justificativa de combater o narcotráfico.

Segundo o anúncio de Maduro, unidades da Força Armada Nacional Bolivariana começariam a deixar os quartéis no sábado (20) para se instalar em bairros e cidades com o objetivo de instruir voluntários.

"A Força Armada Bolivariana vai até o povo, vai às comunidades para revisar, para ensinar a todos os que se alistaram, homens e mulheres, no manuseio do sistema de armas", disse o ditador em um evento transmitido pelo canal estatal VTV. Segundo ele, será a primeira vez que essa estrutura militar se deslocará diretamente à população.

O movimento marca a ação mais ostensiva ordenada por Maduro desde que Washington decidiu reforçar sua presença militar no Caribe. Em menos de três semanas, os EUA disseram ter destruído três barcos que, segundo o governo de Donald Trump, transportavam drogas, deixando ao menos 14 mortos.

A Casa Branca acusa o regime venezuelano de manter vínculos com o narcotráfico. No fim de agosto, chegou a oferecer uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 273 milhões) pela captura de Maduro, que não é reconhecido como líder legítimo por Washington nem pelas principais democracias das Américas e da União Europeia.

Os líderes da oposição venezuelana Edmundo González Urrutia e María Corina Machado anunciaram, nesta segunda, o seu apoio ao destacamento militar americano no Caribe que Maduro considerou uma afronta. O regime da Venezuela denuncia tal ação como um "agressão" e uma "ameaça militar". O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, declarou, por sua vez, que há uma "guerra não declarada".

"O cerco antinarcóticos do mar do Caribe liderado pelos Estados Unidos (...) constitui uma medida necessária para o desmantelamento da estrutura criminosa que ainda se ergue como único obstáculo para o restabelecimento da soberania popular na Venezuela", afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais o ex-candidato presidencial Edmundo González, que denunciou fraude após a reeleição de Maduro em 2024.

"Ao povo da Venezuela (...) não resta outra opção a não ser forçar a saída de tal regime e restabelecer o mandato popular e soberano", defendeu em um vídeo que também tem a participação de María Corina, dirigido aos líderes mundiais reunidos em Nova York para a Assembleia Geral da ONU.

González está exilado na Espanha há um ano, após uma ordem de prisão contra ele.

"Falta muito pouco para que nós, venezuelanos, recuperemos nossa soberania e a democracia. Estamos prontos para assumir as rédeas do novo governo", acrescentou Corina, que está na clandestinidade após ser acusada de liderar conspirações contra Maduro.

Na sexta-feira, Henrique Capriles, que concorreu à eleição presidencial duas vezes, declarou à imprensa que não apoia uma eventual intervenção militar americana.

Bastidores da Política - Águas de Manaus faz propaganda enganosa Bastidores da Política
Águas de Manaus faz propaganda enganosa

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


22/09/2025

Israel extermina povo palestino e tenta aniquilar sonho de nação, diz Lula; veja vídeo

22/09/2025

TPI formaliza acusação de crime contra humanidade ao ex-presidente das Filipinas

22/09/2025

Israel extermina povo palestino e tenta aniquilar sonho de nação, diz Lula

22/09/2025

TPI formaliza acusação de crime contra humanidade ao ex-presidente das Filipinas

22/09/2025

Israel extermina povo palestino e tenta aniquilar sonho de nação, diz Lula

22/09/2025

Macron declara que França reconhece oficialmente Estado da Palestina

22/09/2025

Macron declara que França reconhece oficialmente Estado da Palestina

22/09/2025

Trump se reunirá com líderes árabes em meio à Assembleia da ONU

22/09/2025

Greve nacional na Itália reúne milhares em defesa da Palestina

22/09/2025

Confronto entre gangues em prisão do Equador deixa ao menos 14 mortos

22/09/2025

O que é o instituto Lex, da família de Moraes, alvo de sanções dos EUA

22/09/2025

Quem foi Magnitsky, advogado morto na prisão e que batiza lei dos EUA

22/09/2025

Greve nacional na Itália reúne milhares em defesa da Palestina

22/09/2025

Trump se reunirá com líderes árabes em meio à Assembleia da ONU, diz site

22/09/2025

Exército de Israel invade universidade na Cisjordânia e agride guardas, diz jornal

22/09/2025

Confronto entre gangues em prisão do Equador deixa ao menos 14 mortos

22/09/2025

Hamas enviará carta a Trump pedindo trégua em troca de libertação de reféns

22/09/2025

O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Foto: Reprodução/Pixabay

22/09/2025

Mais de 140 países reconhecem a Palestina como Estado, afirma ONU

22/09/2025

Putin fala em estender por um ano acordo que limita armas nucleares se EUA fizerem o mesmo

22/09/2025

Kim diz ter boas lembranças com Trump e fala em diálogo se EUA abrir mão de desnuclearização

22/09/2025

Países asiáticos esvaziam regiões e suspendem voos para chegada de supertufão

22/09/2025

Vencedores do Nobel divulgam carta em defesa da democracia com escalada autoritária de Trump

Donald Trump - Foto: Reprodução Youtube

22/09/2025

Pentágono exige que jornalistas submetam reportagens a sua aprovação

22/09/2025

Diretor do FBI indicado por Trump conduz agência a instrumentalização histórica

21/09/2025

Governo Lula deve ter comitiva reduzida na Assembleia da ONU após gastar R$ 8 mi em 2024

Foto: Reprodução/ YouTube

21/09/2025

Viúva de Kirk diz perdoar assassino do marido

21/09/2025

Viúva de Kirk diz perdoar assassino do marido

21/09/2025

Funeral de Kirk reúne mais de 100 mil pessoas em estádio, com Musk e Trump


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!