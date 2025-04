Trump exige cadastro de estrangeiros em situação irregular nos EUA

As pessoas que completarem 14 anos nos EUA também devem se registrar novamente e enviar as impressões digitais em até 30 dias após o aniversário, mesmo que já tenham sido cadastradas anteriormente.

Na sexta, a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou que aquele era o último dia do prazo para o registro de estrangeiros que estavam há mais de 30 dias em situação irregular.

Em decisão na quinta-feira (10), o juiz Trevor Neil McFadden permitiu que a gestão do republicano prosseguisse com a exigência. O governo argumentou que estava apenas colocando em prática uma obrigação que já existia.

O anúncio da obrigatoriedade de registro feito pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA ocorreu inicialmente em 25 de fevereiro e dizia que a ausência do cadastro seria considerada crime. Também afirmava que as pessoas precisariam carregar os documentos para evitar prisão e multas.

Os imigrantes em situação irregular que estavam há mais de 30 dias no país deviam se cadastrar até a sexta. Eles tinham de fornecer as digitais e informar endereços, e quem não compareceu perante às autoridades ficou sujeito a multas e processos.

