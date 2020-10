Trump: esta é a mais importante eleição da história do nosso país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou na tarde deste domingo, 25, um comício em Londonderry, no Estado de New Hampshire, afirmando que a eleição presidencial deste ano é "a mais importante da história do país". "Nosso país nunca será um país socialista", disse Trump a apoiadores.

Trump comentou que no dia seguinte ao que não se sentiu bem em virtude de ter sido infectado por covid-19, já se sentia melhor. "Na manhã seguinte, me senti bem como Superman, não queria cancelar nada", comentou.

O presidente dos EUA disse ainda que deseja viabilizar um oleoduto entre Nova York e New England (região no nordeste do país onde está localizado New Hampshire), que reduzirá os custos de energia em 67%. "Se conseguirmos isso, os custos diminuirão em 67%, significa muito", reforçou.