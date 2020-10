Trump está bem e 'não está usando oxigênio neste momento', diz médico da Casa Branca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico da Casa Branca, Sean Conley, disse neste sábado (3) que o presidente Donald Trump está "passando bem" e não teve febre nas últimas 24 horas.

"Estamos extremamente felizes com o progresso do presidente", disse Conley durante uma entrevista coletiva em frente ao hospital militar para onde Trump foi transferido no fim da tarde de sexta-feira.

A equipe médica disse que o presidente continua sendo tratado com remdesivir, medicamento antiviral criado para combater o ebola. Trump tomou a primeira dose nesta sexta e o tratamento completo com o remdesivir deve durar cinco dias.

Segundo Conley, Trump não tomou hidroxicloroquina e "não precisa de oxigênio neste momento". O médico foi evasivo ao ser questionado se o presidente precisou de oxigênio em algum momento desde o diagnóstico, mas afirmou que Trump não teve dificuldades para respirar.