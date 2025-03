Trump esbraveja contra retrato de si mesmo e diz que pintura foi distorcida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esbravejou nas redes sociais depois de ver um retrato de si mesmo pendurado no Capitólio estadual do Colorado. A pintura, segundo o republicano, é ruim e foi "propositalmente distorcida". Ele disse ainda ter exigido ao governador a remoção da obra.

"Ninguém gosta de uma foto ou de uma pintura ruim de si mesmo, mas a do Colorado, no Capitólio do estado, colocada pelo governador junto com todos os outros presidentes, foi propositalmente distorcida em um nível que eu, talvez, nunca tenha visto antes", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

O quadro foi pendurado em uma galeria, próximo de obras que retratam outros presidentes americanos, incluindo Bill Clinton (1993 - 2001), George W. Bush (2001 - 2009) e Barack Obama (2009 - 2017). Na pintura, o atual chefe do Executivo americano é retratado com um semblante sério, a testa franzida e as bochechas sobressalentes.

"A artista também fez o presidente Obama, e ele está maravilhoso, mas a minha [pintura] é realmente a pior. Ela deve ter perdido o talento à medida que envelheceu", continuou Trump. "Eu prefiro não ter foto."

O governador do Colorado, Jared Polis, também foi alvo de críticas. Segundo Trump, o político democrata, que teria autorizado o retrato, faz parte da "esquerda radical" e tem falhado no combate ao crime organizado, em especial na tarefa de barrar a atuação do Tren de Aragua, grupo criminoso que surgiu na Venezuela e vem se espalhando para outros países. "Jared deveria ter vergonha de si mesmo", escreveu.

Na fotografia oficial do governo, divulgada em janeiro, Trump também aparece com semblante sério. A imagem foi divulgada em janeiro chamou atenção devido à similaridade da expressão do presidente com a "mug shot" —como são conhecidas as imagens de registros dos detentos nos EUA— tirada na cadeia do condado de Fulton, na Geórgia, onde o republicano se entregou em 2023 para ser fichado no caso em que foi acusado de tentar subverter o resultado das eleições presidenciais no estado.

Na ocasião, o então ex-presidente apareceu com uma das sobrancelhas levantada. Na fotografia oficial, tanto a posição do rosto quanto a expressão de Trump são semelhantes.