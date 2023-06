Trump envia livro a Bolsonaro e diz que ele é 'fantástico'

Trump publicou no livro uma carta em que Bolsonaro dizia que os dois, quando comandaram seus respectivos países, trabalharam juntos e conquistaram "vitórias duradouras que darão frutos para as futuras gerações".

Bolsonaro, que tem despachado diariamente na sede do PL em Brasília, mostrou o livro às pessoas que recebeu em sua sala nesta manhã, como o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

"Jair- You are great", escreveu Trump a Bolsonaro, chamando o presidente pelo primeiro nome.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça (20) o livro de Donald Trump que reúne correspondências do ex-presidente dos EUA com políticos e personalidades públicas do mundo todo.

