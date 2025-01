Trump e Biden disputam crédito por alcançar cessar-fogo entre Israel e Hamas

BRASÍLIA E WASHINGTON, None (FOLHAPRESS) - No mesmo dia do anúncio do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza entre Hamas e Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o eleito, Donald Trump, disputam o crédito pela trégua.

Antes mesmo da divulgação oficial do trato, Trump informou na sua rede social Truth que houve êxito na negociação e vinculou o sucesso com sua vitória eleitoral, ocorrida em novembro. O republicano assume o cargo na próxima segunda-feira (20).

Biden, por sua vez, adotou tom conciliador ao dar entrevista para anunciar o cessar-fogo, mas afirmou mais de uma vez que os termos do acordo são os mesmos que o seu governo havia proposto em maio deste ano.

Ele ressaltou que a negociação se deu com a equipe atual e a futura. "Nos últimos dias, nós temos conversado como um mesmo time", comentou. Questionado se o crédito pelo desfecho seria seu ou de Trump, Biden respondeu: "isso é uma piada?".

A entrevista de Biden foi dada por volta das 16h (horário de Brasília). Antes, Trump já havia anunciado o acordo e o chamado de épico. O republicano ainda mencionou eventual expansão dos Acordos de Abraão, e disse que os EUA irão "continuar promovendo a paz através da força".

"Este acordo de cessar-fogo épico só poderia ter acontecido como resultado da nossa histórica vitória em novembro, porque alertou ao mundo todo que minha administração vai buscar a paz e negociar acordos para garantir a segurança de todos os americanos e nossos aliados. Estou empolgado com o retorno de reféns americanos e israelenses para suas casas", escreveu o republicano em sua rede social.

O acordo aprovado pelas duas partes do conflito na Faixa de Gaza foi mediado pelos EUA, ainda sob o governo de Joe Biden, pelo Qatar e pelo Egito. Detalhes do pacto, que foi adiantado por negociadores e agências de notícia antes de ser formalmente divulgado, ainda serão detalhados pelo premiê e chanceler do Qatar, Mohammed al-Thani.

"Com este acordo, meu time de segurança nacional, pelos esforços do enviado especial ao Oriente Médio, Steve Witkoff, vai continuar a trabalhar de perto com Israel e nossos aliados para assegurar que Gaza nunca mais se torne um porto seguro para terroristas", escreveu Trump.

"Continuaremos a promover a paz através da força na região, enquanto aproveitamos o momento do cessar-fogo para expandir os históricos Acordos de Abraão. Este é apenas o começo de grandes coisas que virão para os EUA e para o mundo. Alcançamos muito mesmo não estando na Casa Branca", publicou o presidente eleito americano.

Os Acordos de Abraão foram pactos firmados com mediação de Washington sob Trump, em 2020, que normalizou as relações entre alguns países árabes e Israel. Na ocasião, Emirados Árabes Unidos e Bahrein assinaram o texto, juntando-se a Egito e Jordânia como nações árabes a reconhecer Israel como Estado. A Arábia Saudita estava em processo de negociação quando o conflito em Gaza estourou.

Biden afirmou que este é o "fim permanente da guerra" e foi ameno na disputa pelo crédito do êxito, ao contrário de Trump. O democrata disse que o acordo foi negociado e fechado durante a sua gestão, mas que ele está ciente de que será colocado em prática durante o próximo mandato.

Provocado depois sobre a tentativa de Trump de se sobressair na negociação, Biden afirmou: "Eu pedi para que o meu time costurasse de perto o acordo com o a equipe de Trump, porque é isso que presidentes fazem".

O premiê israelense, Binyamin Netanyahu, divulgou nota confirmando o acerto, mas disse que ainda há "itens do arcabouço" que deverão ser finalizados ainda nesta noite. O texto precisa ser aprovado por membros do governo de Netanyahu, alguns deles contrários ao acordo.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, publicou no X pedindo que seja aproveitada a oportunidade para libertação dos reféns e fim das mortes de palestinos. "Nestas horas há esperança de que os reféns sejam finalmente libertados e que as mortes em Gaza cheguem ao fim. Todos os que têm responsabilidades devem agora garantir que esta oportunidade seja aproveitada", escreveu.

O chanceler da Turquia, Hakan Fidan, afirmou a jornalistas em Ancara que o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas é um passo importante para a estabilidade da região. Ele ressaltou que a Turquia continuará com esforços pela solução de dois Estados na região, com a implementação de um Estado palestino.