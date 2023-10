Trump diz que pretende ir a julgamento por suspeita de fraude nesta segunda

O julgamento que começa nesta segunda ganhou importância na semana passada. quando o juiz Arthur Engoron, que preside o caso, entendeu que o procurador-geral do estado de Nova York já havia demonstrado que Trump e os executivos de seu grupo haviam "superestimado" seu patrimônio entre US$ 812 milhões e US$ 2,2 bilhões entre 2014 e 2021.

A suspeita que recai sobre Trump e dois de seus filhos, Donald Jr. e Eric, coloca em risco o império econômico da família, embora não represente uma ameaça de prisão. O novo imbróglio jurídico do republicano se soma a outras quatro acusações, que até agora não afetaram a popularidade de Trump entre as bases republicanas.

