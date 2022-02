Trump culpa Biden e suposta fraude na eleição por ataque de Putin à Ucrânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente americano Donald Trump usou o ataque de Vladimir Putin à Ucrânia, anunciado nas primeiras horas desta quinta-feira (24), para fazer críticas ao seu sucessor, Joe Biden.

Em entrevista à âncora Laura Ingraham, da Fox News --rede de cobertura sempre muito simpática ao político--, Trump criticou a operação militar de Moscou no país vizinho, mas disse que ela só foi possível "por causa de uma eleição fraudada". No caso, o pleito perdido para Biden, em novembro de 2020. As irregularidades apontadas por ele, porém, nunca foram comprovadas pela Justiça americana.

"[O ataque] não deveria ter acontecido, não teria acontecido na minha gestão. É triste para o mundo", disse Trump. "Ele [Putin] percebeu a fraqueza, a incompetência, a estupidez dessa administração. Como americano estou triste e insatisfeito. Tudo isso aconteceu por causa de uma eleição fraudada."

Trump ainda criticou outros pontos da administração Biden, como o aumento da inflação, a política de controle de imigração e, esse ponto relacionado à crise na Ucrânia, os preços e o abastecimento de energia no país. "Temos que voltar ao mundo real."

O ex-presidente disse que conhece Putin muito bem, dos tempos em que ocupou o cargo, e que se dava "fantasticamente bem" com ele, apesar de problemas pontuais e rixas políticas envolvendo também o líder chinês Xi Jinping e a ex-primeira-ministra alemã Angela Merkel. "Acredito que ele [Putin] não queria fazer, queria negociar, mas as coisas foram ficando piores, e ele viu a fraqueza [de Biden]", disse.

Newsletter Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. *** Segundo Trump, a desastradas retirada das tropas ocidentais do Afeganistão, em agosto passado, teria de alguma forma servido de inspiração para a ação russa agora, ao expor essa tese de tibieza do democrata.

Após uma ironia da âncora sobre Biden estar monitorando a situação para se reunir com líderes do G7 só nesta quinta, Trump completou. "Ele não está monitorando, deve estar dormindo."