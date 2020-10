Trump apresenta melhora, mas não está fora de perigo, diz boletim médico

A equipe de médicos que está cuidado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um novo boletim médico neste sábado (03) sobre o estado de saúde dele após ser diagnosticado com Covid-19, nesta sexta-feira (02).

De acordo com o Sistema Globo, no boletim divulgado, o médico da Casa Branca, Sean Conley afirma que Trump teve "uma melhora substancial, embora ainda não esteja fora de perigo". O documento ainda diz que o presidente tomou uma nova dose do antiviral remdesivir e continua sem febre e sem oxigênio suplementar, com um nível de saturação entre 96% e 98% o dia todo.

Ainda segundo a publicação, Trump se levantou e se movimentou pela suíte sem dificuldade, mas o médico alerta que a equipe continua "cautelosamente otimista".