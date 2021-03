Tribunal português considera lei da eutanásia inconstitucional, mas deixa margem para rever decisão

Na avaliação da professora de direito constitucional Luísa Neto, da Universidade do Porto, o texto da eutanásia só passará no Tribunal Constitucional se estiver limitado a casos em que haja uma doença incurável e fatal.

O entendimento dominante no Tribunal Constitucional, no entanto, pode vir a mudar no futuro. Os juízes da corte têm mandatos com duração de nove anos.

