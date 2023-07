Tribunal inocenta zelador que assediou aluna por ação ter durado menos de 10 segundos

O Ministério Público da Itália pedia 3 anos de prisão para o zelador. Em entrevista ao jornal italiano, a jovem criticou a desculpa dada pelo homem e disse que sofreu ferimentos. "Os juízes acham que isso foi uma brincadeira? O zelador me agarrou por trás sem falar nada, enfiou as mãos dentro da minha calça, apalpou minhas nádegas, e depois puxou a calcinha de tal forma que minhas partes íntimas ficaram doloridas. Isso, pelo menos para mim, não é uma brincadeira", disse.

A decisão é do Tribunal de Roma. Segundo a denúncia, a vítima relatou que estava subindo uma escadaria com uma amiga, no Instituto Cine-TV Roberto Rossellini, quando sentiu o homem enfiar a mão dentro da calça dela, apalpando as nádegas e puxando a calcinha.

