Três ex-policiais de Memphis vão a julgamento por assassinato de Tyre Nichols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três ex-policiais de Memphis acusados pelo assassinato de Tyre Nichols, em janeiro de 2023, começaram a ser julgados em um tribunal federal dos Estados Unidos nesta quarta-feira (11). Dos cinco agentes filmados no caso que gerou revolta por ser mais um caso associado à violência policial e ao racismo institucionalizado, dois já se declararam culpados e podem depor no processo.

O vídeo da abordagem mostra os oficiais jogando spray de pimenta, chutando e dando socos em Nichols enquanto ele gritava por sua mãe. Skatista, fotógrafo e pai de um filho pequeno, ele morreu três dias depois no hospital.

Durante o discurso de abertura da sessão, a promotora-assistente Elizabeth Rogers fez um alerta ao júri devido ao conteúdo violento das imagens da abordagem: "Vamos pedir que vocês assistam Tyre Nichols ser espancado até a morte".

Além das acusações a nível federal, os três ex-policiais em julgamento e os outros dois autodeclarados culpados também são acusados de homicídio pelo tribunal estadual do Tennessee. O processo deve ser julgado após a conclusão da esfera federal. A família de Nichols também iniciou uma ação federal contra a cidade de Memphis pedindo uma indenização de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões).

Após a abordagem que terminou em morte, os policiais foram demitidos, e a polícia de Memphis passou por reformas significativas em seu funcionamento. A unidade Scorpion, da qual faziam parte os cinco ex-agentes, era responsável por investigações de crimes de rua e foi dissolvida durante a reformulação.

Além disso, a polícia local também passou a ter normas mais rígidas para a atuação em abordagem de veículos e cidadãos. À época, os policiais relataram que Nichols foi abordado por estar dirigindo em alta velocidade. A promotora do caso afirma que a vítima aumentou a velocidade para cruzar o sinal vermelho.

Desmond Mills e Emmitt Martin 3º são os dois réus que se declararam culpados. Mills concordou com uma sentença de 15 anos e os promotores concordaram em não pedir mais de 40 anos para Martin. As sentenças devem ser formalmente definidas até o final do ano.

Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith são os três policiais que ainda enfrentam o julgamento. Se forem condenados, estão sujeitos à aplicação de pena perpétua.

O vídeo exposto no tribunal mostra que os policiais retiraram violentamente Nichols do carro, empurraram a vítima no chão e o espancaram enquanto era segurado. Nichols consegue se desvencilhar e fugir dos policiais. Um agente parece falhar ao usar uma arma de choque para evitar a fuga.

Outro vídeo divulgado quando o caso veio à tona, de uma câmera de segurança, mostra Nichols cercado pelos agentes, aparentemente no momento em que foi recapturado. Nesse momento ocorrem as agressões mais fortes, com o homem aparentemente resistindo a ser algemado. Um agente dá ao menos cinco socos no rosto de Nichols, enquanto outro segura as mãos dele por trás; em outro momento, o homem é atingido por dois chutes na cabeça. Os agentes também usaram spray de pimenta e cassetetes para as agressões.