Crianças e bebê são encontrados vivos 17 dias após avião cair na Floresta Amazônica

Cães farejadores e mais de 100 homens estavam fazendo buscas pelas crianças, após encontrarem seus pais e outros passageiros do avião mortos nos destroços no dia 15 de Maio.

A queda da aeronave aconteceu no sul do país, entre os estados de Guaviare e Caquetá, e desde então, os irmãos indígenas com idades de 13 anos, 9 anos, 4 anos e um bebê de 11 meses conseguiram se manter vivos no meio do mato, se alimentando de frutos jogados ao chão e fugindo de animais selvagens.

