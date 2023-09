Tratador morre após ser atacado enquanto alimentava leão em zoo do Japão

"O processo é abrirmos a porta e colocarmos a comida. Assim que a comida for colocada, a porta deve ser fechada e trancada. Mas ela estava aberta naquele momento. Pedimos desculpas profundas. Tomaremos medidas para evitar acidentes semelhantes", disse Norichika Kumakubo, vice-presidente do Tohoku Safari Park.

Kenichi Kato, 53, foi encontrado na jaula do leão desacordado e com um sangramento no pescoço, por volta das 15h25 desta quinta, segundo a polícia. Ele foi levado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos, segundo apurou o Japan Today.

Um tratador de animais morreu na tarde desta quinta-feira (29) ao ser atacado por um leão em um zoológico em Fukushima, no nordeste do Japão.

