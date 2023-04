Toureiro é chifrado e escapa de ser esmagado por animal de 600 kg; vídeo

O toureiro mexicano Arturo Macías, conhecido como “El Cejas”, levou uma chifrada de um touro em evento no sábado, na cidade de Aguascalientes, no México. Ele foi atingido pelo animal no tórax, na região abaixo de sua axila direita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.