Tornados atingem vários estados americanos e matam ao menos 50 no Kentucky

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 50 pessoas morreram em decorrência de tornados que atravessaram o Kentucky e outros estados americanos entre o fim desta sexta (10) e o início deste sábado (11), afirmou o governador do Kentucky, Andy Beshear.

Múltiplos tornados tocaram a superfície de várias localidades em todo estado do Kentucky, causando danos em mais de uma dúzia de condados. O primeiro tornado percorreu mais de 232 km pelo estado, segundo Beshear.

"Essa foi uma das noites mais difíceis na história do Kentucky e algumas áreas foram atingidas de uma maneira que é difícil expressar em palavras", afirmou o governador.

No começo do sábado, Beshear disse que ao menos 50 pessoas morreram, e que é provável que o total de mortos cresça e ultrapasse 70 conforme as autoridades completem as buscas.

"O dia trará notícias mais difíceis", disse Beshear em uma entrevista coletiva.

O colapso do teto de uma fábrica de velas deixou um grande número de vítimas na cidade de Mayfield, afirmou o governador.

As tempestades deixaram vítimas e danos em vários estados do sudeste e centro-sul dos Estados Unidos na sexta-feira.

Bill Bunting, chefe de operações do Storm Prediction Center, parte do National Weather Service, disse que pelo menos cinco estados foram atingidos pelos tornados, citando Illinois, Kentucky, Tennessee, Missouri e Arkansas, de acordo com informações do New York Times.

Funcionários da Amazon ficaram presos em um posto de distribuição da empresa que sucumbiu na sexta em Illinois, segundo as autoridades. Havia cerca de 100 pessoas no local.

Outra pessoa morreu em Arkansas, segundo informações do Washington Post.

No Tennessee, ao menos duas pessoas morreram em acidentes relacionados com as tempestades, segundo um responsável pela gestão de emergências citado pela imprensa local.