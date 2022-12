'Torço por uma justiça imparcial para todos', diz Lula em solidariedade a Cristina Kirchner

Tribunal argentino considerou Cristina Kirchner culpada em esquema de desvio de verbas. A pena foi fixada em 6 anos de prisão, com inabilitação perpétua para exercer cargos públicos. Ela foi inocentada do delito de associação criminosa. Ainda cabe recurso à decisão.

"Minha solidariedade à vice-presidente da Argentina, @CFKArgentina. Vi sua manifestação de que é vítima de lawfare e sabemos bem aqui no Brasil o quanto essa prática pode causar danos à democracia. Torço por uma justiça imparcial e independente para todos e pelo povo da Argentina", escreveu ele no Twitter.

