Tóquio registra mais um recorde diário de casos de Covid-19 em meio aos Jogos

Por outro lado, a vacinação ainda ocorre lentamente no Japão, com apenas 30% da população totalmente imunizada.

De acordo com o G1, Tóquio está sob restrições do estado de emergência, que se estenderão ao longo deste mês. Como a situação do coronavírus no Japão é a mais grave — em número de casos —, outras cidades japonesas também estão nesse patamar.

Em meio aos Jogos Olímpicos, o governo de Tóquio, capital do Japão, registrou nesta quarta-feira (4) um novo recorde de casos diários de covid com 4.166 novos casos de Covid-19.

