Tóquio registra mais de mil casos de covid a oito dias dos Jogos

A cidade de Tóquio registrou, nesta quinta-feira (15), a oito dias do início dos Jogos Olímpicos, mais de mil casos de covid-19, pelo segundo dia seguido.

O hotel onde está hospedada a seleção brasileira de judô é um dos focos, com 11 casos positivos registrados, sendo dois deles de familiares de funcionários. O COB afirmou, nesta quinta-feira, que a delegação está segura neste hotel. Em reunião com representantes do Comitê Olímpico do Brasil e da prefeitura, ficou decidido que o grupo seguirá para a Vila Olímpica somente no dia 22, véspera da abertura dos jogos, mesmo com a oferta de mudança de local.

O tenista Thiago Wild recusou, nessa quarta-feira (14), o convite inédito para disputar os jogos. Wild é o número 2 do tênis brasileiro e 127 no ranking mundial e conseguiu vaga após desistências. A recusa em aceitar o convite se deve a um incômodo que o atleta sente no quadril, há três meses.

No futebol, o atacante Malcom, do Zenit, foi liberado para se apresentar à equipe, em Tóquio, para os jogos. Malcom vai substituir Douglas Augusto, que foi dispensado, após ter constatada lesão na coxa.

A seleção brasileira de futebol, que está se preparando na Sérvia, enfrenta hoje, às 16h, horário de Brasília, a equipe da cidade de Novi Sad.

Faltam oito dias para o início dos jogos.