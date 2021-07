Tóquio registra dois casos de covid-19 na Vila Olímpica

De acordo com a Exame, a informação foi confirmada pelos organizadores do evento. Os jogos começam na próxima semana.

Dois atletas que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio testaram positivo para Covid-19. Eles são os primeiros casos confirmados de atletas hospedados na Vila Olímpica, localizada no distrito de Harumi.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.