Tiroteio em prédio da FedEx deixa 8 pessoas mortas em Indianápolis

Um porta-voz da FedEx disse que a empresa estava ciente do tiroteio em sua unidade próxima ao Aeroporto Internacional de Indianápolis e que procurava informações com a polícia. A companhia levou funcionários e familiares de mortos e feridos para um hotel na região.

De acordo com o Sistema Globo, Outras duas pessoas foram medicadas no local e liberadas. Não há informações sobre o atirador.

