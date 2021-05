Tiroteio em Minneapolis nos EUA deixa mortos e feridos

De acordo com o Departamento de Polícia de Minneapolis, o tiroteio aconteceu no quarteirão 300 da avenida N.1 e a ordem já foi restaurada. A polícia não falou sobre os suspeitos e nem o que teria motivado o tiroteio.

Dois homens morreram e oito pessoas ficaram feridas durante um tiroteio no centro de Minneapolis, em Minnesota (EUA). De acordo com a CNN Brasil, a informação foi divulgada pela polícia na manhã deste sábado (22).

