Tiroteio em escola nos Estados Unidos deixa vários feridos

Nesta segunda-feira (12), um tiroteio em uma escola do ensino médio Knoxville, no estado americano do Tennessee, resultou em vários alunos feridos.

Segundo apuração do G1, ainda não há informações sobre o que tenha motivado o crime, e nem quantas pessoas estavam na unidade de ensino. "Vários agentes estão no local do tiroteio, na escola de ensino médio Austin-East", disseram as autoridades em nota. "Há relatos de várias vítimas, incluindo um policial do departamento de polícia de Knoxville."

A escola foi fechada e que os estudantes que não têm relação com o incidente já foram liberados para ir com suas famílias.

A imprensa americana, noticiou que o colégio foi colocado sob um "forte lockdown" e que os pais receberam um aviso para irem buscar seus filhos.