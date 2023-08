Tiros interrompem evento de campanha no Equador uma semana após morte de candidato

Membros da equipe de imprensa do candidato disseram que Noboa circulava pelo centro da cidade quando tiros foram disparados. Todos se agacharam e, em seguida, retiraram o político do local. Noboa e outros que o acompanhavam saíram ilesos do incidente e, segundo a polícia, um possível ataque já foi descartado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiros interromperam uma caminhada do candidato à Presidência do Equador Daniel Noboa na tarde desta quinta-feira (17), segundo a imprensa local. O político e empresário encerrava a sua campanha em Durán, cidade perto de Guayaquil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.