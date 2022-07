Tiros em centro comercial na Dinamarca deixam vários feridos

No Twitter, a força de segurança postou que agentes foram enviados ao centro comercial após relatos de tiroteio. Eles pediram às pessoas no local que aguardem a assistência dos oficiais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia dinamarquesa afirmou que várias pessoas foram atingidas por tiros neste domingo (3) no shopping center Field's, no bairro de Amager, entre o centro e o aeroporto da capital Copenhague.

