'Thanks, Jill', diz Janja ao agradecer flores da primeira-dama dos EUA

A comitiva brasileira chegou à capital americana às 16h10 de quinta (9). Além de Janja, acompanham o petista os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além do assessor especial Celso Amorim. Também viajam o secretário do Ministério do Desenvolvimento Econômico Márcio Elias Rosa e o senador Jaques Wagner.

O casal brasileiro está hospedado na Blair House, residência do governo americano onde ficam líderes estrangeiros. Janja publicou em suas redes sociais uma foto das flores, que veio acompanhada de um cartão de boas-vindas, assinado pela primeira-dama americana. "O presidente e eu estamos honrados em recebê-los aqui em Washington, e esperamos que vocês tenham uma adorável estadia", diz o bilhete. "Thanks, Jill", agradeceu a brasileira.

