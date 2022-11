Tesla sem controle causa 2 mortes na China; empresa diz que ajudará polícia

Segundo o jornal chinês Jimu News, a polícia local descartou a possibilidade do motorista estar sob efeito de drogas ou álcool. As autoridades não descobriram, porém, o que causou o acidente até o momento.

No acidente, uma estudante do ensino médio e um motociclista morreram.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um veículo da marca Tesla deixou dois mortos e três feridos na cidade de Chaozhou, na China. Após o vídeo do ocorrido, registrado por câmeras de segurança, ganhar milhões de visualizações nas redes sociais atribuindo o acidente a uma "pane" no veículo, a empresa de Elon Musk se pronunciou na tarde de hoje afirmando que vai dar assistência à polícia chinesa nas investigações.

