Terremoto no Haiti ultrapassa 1.200 mortes e tem quase 3 mil feridos

Chegou a 1.280, o número de mortos no terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o Haiti neste sábado (14). Além disso, as autoridades registraram mais de 2.800 feridos e seguem as buscas para encontrar sobreviventes sob os escombros de prédios que desabaram durante a tragédia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.