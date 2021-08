Terremoto no Haiti deixa rastro de destruição e ao menos 29 mortos

O terremoto de magnitude 7,2 que atingiu o Haiti na manhã deste sábado (14) e deixou ao menos 29 mortos, autoridades ainda atuam no local para dimensionar tamanho dos estragos. As informações foram divulgadas pela CNN.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, confirmou que o episódio causou "várias mortes" em várias partes do país. Segundo ele, "grandes danos" também foram registrados após os abalos atingirem a região de Grand'Anse, localizada a cerca de 150 quilômetros de Porto Príncipe.

Algumas imagens do ocorrido foram compartilhadas no Twitter:

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af