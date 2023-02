Terremoto na Turquia destrói parte de castelo de 2.200 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria nesta segunda-feira (6) danificou o castelo turco de Gaziantepe, de 2.200 anos. O epicentro do tremor foi entre a cidade e Kahramanmaras.

Parte da construção, que fica no distrito de Sahinbey, a sudeste do país, desabou nas primeiras horas da madrugada desta segunda -noite de domingo (5) no Brasil-, de acordo com a filial local da CNN. A agência de notícias Anadolu informou que o terremoto derrubou as grades de ferro ao redor do castelo, que ficou com um muro destruído e grandes rachaduras.

O castelo, construído na colina Kudret, tem certa de 25 metros de altura. A obra é resultado de uma expansão, entre 527 e 565, de uma torre de vigília feita nos séculos 2 e 3 d.C.

Uma outra construção histórica, que ficava ao lado do castelo, também foi danificada. A cúpula e um muro da mesquita Sirvani, construída no século 17, foram parcialmente destruídos.

Pelo menos 912 pessoas morreram na Turquia, de acordo com o presidente Recep Tayyip Erdogan, no pior terremoto no país desde 1939. Já na Síria, o regime de Bashar al-Assad soma mais de 339 vítimas. Há, ainda, 221 mortos no noroeste sírio, controlado por rebeldes, segundo equipes de resgate.

Ainda segundo Erdogan, mais de 5.000 pessoas ficaram feridas e ao menos 2.818 prédios desabaram em meio ao tremor. Na Síria, o número de feridos chega a 1.087, de acordo com um assessor do Ministério da Saúde. Centenas de vítimas ainda estão nos escombros, e as cifras de mortos e feridos podem aumentar. Os tremores puderam ser sentidos na capital turca, Ancara, no Chipre, no Líbano e também no Iraque.

O primeiro terremoto ocorreu às 4h17 (22h17 em Brasília), e imagen s nas redes sociais logo mostraram os efeitos imediatos da tragédia, com o desabamento de construções. A transmissão da rede de TV estatal TRT exibiu moradores saindo às ruas sob neve para avaliar os estragos em alguns locais, assim como ocorreu em Damasco, onde relatos dão conta de desmoronamentos nas cidades de Aleppo e Hama.

Também houve sismos secundários, cerca de dez minutos depois do primeiro, de magnitudes que chegaram a 6,7, de acordo com a agência de notícias Associated Press. Segundo testemunhas relataram à agência de notícias Reuters, o tremor durou cerca de um minuto.