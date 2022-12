Terremoto de magnitude 6,4 na Califórnia deixa 2 mortos e 70 mil sem luz

A Califórnia fica localizada na ponta da placa Norte-Americana, perto de onde ela se encontra com a placa do Pacífico. Por isso, terremotos são frequentes na região.

A explicação está no movimento das placas tectônicas, blocos que flutuam sobre o manto, uma das camadas que está no interior da Terra. O movimento dessas placas pode provocar tremores.

Segundo o gabinete do xerife de Humboldt, duas pessoas morreram "devido a emergências médicas" durante e após o terremoto, e 11 pessoas ficaram feridas. As identidades das vítimas não foram reveladas.

O tremor foi registrado por volta das 2h30 locais (7h30 em Brasília) no Pacífico, a cerca de de 40 quilômetros a sudoeste da cidade portuária de Eureka, no condado de Humboldt, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.