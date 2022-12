Tempestade de neve deixa mais de 20 mortos e milhares sem energia nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma forte tempestade de neve continua a causar estragos nos Estados Unidos, deixando mais de 20 mortos e milhares de pessoas sem energia na véspera de Natal. Só no sábado (24), mais de 3 mil voos foram cancelados.

Ainda não há um balanço oficial de mortes, e os números divulgados pela imprensa local divergem. A CNN, por exemplo, fala em 26 mortes; o USA Today, 24; a NBC News, "ao menos 28".

A tempestade de neve afeta os EUA desde quarta-feira (21) também causou algumas das mortes por acidentes nas estradas, que se tornaram perigosas e até intransitáveis. Outras foram provocadas pelas baixas temperaturas; é o caso de um homem encontrado morto pela polícia de Memphis, no Tennessee.

Na sexta (23), mais de 1,5 milhão de casas ficaram sem energia; na véspera de Natal (24), foram 530 mil; na manhã deste domingo (25), ainda havia quase 173 mil moradores sem luz, segundo o site Poweroutage.us.

No estado do Maine, a maior parte das casas sem energia, próximo à fronteira com o Canadá. Nova York, Virginia, New Hampshire e Pensilvânia também foram afetados.

Mais de 3.300 voos foram cancelados e outros 7.500 tiveram atrasos significativos só no dia 24.

Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) pediu à população das áreas mais afetadas que fique em casa.

Nevasca não dá trégua

O dia de Natal também será de muita neve e frio intenso nos EUA.

Segundo o NWS, a tempestade deve seguir em direção ao sul, levando ventania e neve para as regiões das Grandes Planícies — que abrange estados como Dakota do Sul, Nebraska e Kansas, por exemplo — e do Vale do Rio Mississippi.

"Uma tempestade poderosa se aproxima do oeste dos EUA nesta semana", alerta.