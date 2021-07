Tempestade causa alagamentos e deixa 12 mortos em Henan, na China

Cenas assustadoras de pessoas presas no metrô durante as enchentes em #Henan , na #China . pic.twitter.com/XlejkzplHM

De acordo com o G1, as pessoas passaram a noite em seus locais de trabalho ou se hospedaram em hotéis próximos, sem conseguir chegar em suas casas.

Vídeos circulam na internet e mostram as ruas tomadas pela água, as pessoas desesperadas com a forte correnteza inundando estações de metrô.

