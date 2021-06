Temperatura chega a 49,5ºC no Canadá e deixa 233 mortos

Pelo menos 233 pessoas morreram após a onda de calor que atingiu o Canadá nos últimos dias. Os termômetros marcaram 49ºC e entre sexta (25) e terça (29) houve mortes repentinas, 134 somente em Vancouver.

"Acreditamos que o calor tenha contribuído para a maior parte das mortes", disse a polícia em um comunicado, acrescentando que a maioria das vítimas é de idosos. "Este momento pode ser fatal para as pessoas mais vulneráveis de nossa comunidade, especialmente os idosos e pacientes com outros problemas de saúde", disse o porta-voz do Burnaby RMPC, Mike Kalanj.

O primeiro-ministro da província da Colúmbia Britânica, John Horgan, pediu para que as pessoas fiquem vigilantes. “As consequências são desastrosas para as famílias e comunidades. A única maneira de passar por esse momento excepcional é ficarmos juntos, verificarmos o estado de saúde das pessoas que sabemos que estão em risco e garantir que temos compressas frias na geladeira”, disse.

O Ministério do Meio Ambiente também se mostrou preocupado com o efeito do aquecimento global já que a temperatura não baixa a noite.

Na região já falta ventiladores e condicionadores de ar para vender, escolas foram fechadas e a campanha de vacinação contra covid-19 teve que ser suspensa.

As informações são da AFP e da Agência Ansa.