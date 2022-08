Telescópio Hubble registra nuvens celestiais em nova imagem

No final de 2021, o James Webb foi outro telescópio lançado para capturar imagens do Universo. Segundo astrônomos, a qualidade das imagens capturadas por ele são um indicativo de que estamos perto de um novo momento da exploração espacial.

O Hubble já vasculha o Universo e faz imagens dele há 32 anos. No final de março, o telescópio bateu um novo recorde: capturou a imagem da estrela mais distante já vista. Ela pertence a uma galáxia cuja luz partiu de lá apenas 900 milhões de anos depois do Big Bang, o evento que deu origem ao Universo como o conhecemos hoje.

As novas imagens foram capturadas por um sistema de câmaras avançadas (ACS, na sigla em inglês). Com essa tecnologia, é possível que os astrônomos observem os jatos e fluxos que ocorrem na região das estrelas recém-nascidas.

As agências explicam que essa localidade conta com uma intensa radiação ultravioleta originada de estrelas jovens e brilhantes. Nessa região, milhares de estrelas se formam e é considerada como o local de formação estelar massiva mais próxima da Terra. Por isso, essa é uma das localidades mais examinadas pelo Hubble.

No caso do Herbig-Haro HH 505, os fluxos que originaram o objeto são advindos da estrela "IX Ori", localizada na região da Nebulosa de Órion, a cerca de 1.000 anos-luz da Terra.

As fotos são de locais ao redor do objeto Herbig-Haro HH 505. Segundo as agências, esses tipos de objetos são regiões luminosas que estão ao redor de estrelas recém-nascidas. Eles são formados quando ventos estelares ou jatos de gás expelidos por essas estrelas formam ondas de choque ao colidir com gás e poeira em altas velocidades.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.