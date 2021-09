Taiwan: oposição escolhe Eric Chu como novo líder do partido KMT

Em contrapartida, os Estados Unidos aumentaram o apoio político e militar para a ilha, apesar da falta de laços diplomáticos formais entre as nações. Fonte: Associated Press.

O gigante asiático tenta colocar Taiwan sob seu controle e tem, cada vez mais, mobilizado pressão militar, diplomática e econômica em um tentativa de minar a administração do presidente, Tsai Ing-wen, e influenciar opinião entre o povo taiwanês, que favorece fortemente o status quo de independência de fato. Os nacionalistas têm defendido uma postura menos ‘complicada’ com a China.

Quatro candidatos, incluindo o presidente em exercício Johnny Chiang, competiram pela liderança do partido que defende relações mais estreitas com Pequim. Entre as medidas defendidas pelo grupo, está a exigência de Pequim de considerar Taiwan como parte da China, algo que o Partido Progressista Democrático de Taiwan se recusou a fazer.

Eric Chu, candidato do partido governista Kuomintang (KMT), ou Partido Nacionalista de Taiwan, se elegeu líder da sigla neste sábado (25), em meio a pressão crescente da China. Chu foi o vencedor absoluto, com 83.027 votos, ou 45,96% dos votos contados, até o momento.

