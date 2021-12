Suspeito de roubo é morto pela polícia perto do Palácio de Kensington

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de assaltar um banco e uma casa de apostas em Londres, a poucos metros do Palácio de Kensington, foi morto após um tiroteio entre ele e agentes da policia britânica. O palácio é uma residência real situada em Kensington Gardens e que tem sido utilizado pela Família Real Britânica.

Segundo a Polícia Metropolitana, os agentes foram chamados no início da tarde deste domingo (11) depois que disparos foram ouvidos no cruzamento da Kensington Road com o Palace Gate, perto da entrada do Palácio. Os tiros assustaram os visitantes e vizinhos. Agora, a conduta dos policiais que atuaram na ocorrência será investigada pelo Escritório Independente de Conduta Policial da corporação.

De acordo com o canal Sky News, pessoas que estavam perto chamaram a polícia depois de avistarem um homem armado entrando em um banco e em uma casas de apostas. Depois, ele entrou em um um veículo e deixou a área. Poucos minutos depois, o táxi onde ele estava foi parado pelos policiais no cruzamento.

Um vídeo divulgado pelo jornal The Sun mostra um policial apontando um rifle para o suspeito, que está rendido no chão pelo outro policial, depois da troca de tiros. No vídeo, ele ainda está vivo e parece agitado. Pouco depois o homem foi declarado morto.

Uma testemunha ouvida pela publicação disse ter "visto as cenas horríveis se desenrolando ". Ela afirmou que os policiais arrastaram o suspeito de dentro de um táxi, antes de algemá-lo e revistá-lo. "Ele foi baleado no carro, então a polícia o algemou e revistou ao mesmo tempo", disse a testemunha, que não quis ser identificada.

Em nota, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou que "às 15h19 (12h19 no Brasil), oficiais armados pararam um veículo no cruzamento da Kensington Road e Palace Gate, SW7. Tiros foram disparados e um homem sofreu ferimentos à bala. O Serviço de Ambulância e a Ambulância Aérea de Londres foram chamados, e o homem foi tratado no local. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, ele foi declarado morto às 16h08".

A identidade e mais informações sobre o suspeito e os roubos dos quais o homem foi acusado não foram divulgadas pela polícia.

O incidente não está sendo tratado como terrorismo.