Suspeito de assassinato de Fernando Villavicencio morre em troca de tiros no Equador

Um dos suspeitos de ter assassinado o candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foi morto a tiros, nesta quarta-feira (9), segundo as autoridades equatorianas. Seis pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no caso.

"Um suspeito, ferido durante o tiroteio com os seguranças, foi detido e transferido, gravemente ferido", disse o Ministério Público do Equador. "Uma ambulância do Corpo de Bombeiros confirmou a morte", acrescentou.

O Ministério Público disse ainda que os seis suspeitos que foram detidos foram encontrados em buscas policiais, em Quito.